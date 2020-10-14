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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«المال الحرام».. استثمارات «موزة» وأعوانها في تركيا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:01 م
الشيخة موزة
الشيخة موزة
سمر عبدالله
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انعسكت العلاقات الودية بين تركيا وقطر في السنوات الأخيرة على اقتصاد البلدين، فقد وصل حجم الاستثمارات القطرية فى تركيا 6.3 مليار دولار.

وذكرت مواقع أجنبية أن بنك قطر الوطنى اشترى 99.81 فى المائة من أسهم بنك «فينانس» التركى في عام 2016، مقابل 2.9 مليار دولار، فى عام 2016، اشترى البنك التجارى القطرى بنك البديل التركى المعرف باسم Abank مقابل 684 مليون دولار.

ويبدو أن علاقة تركيا بقطر مبينة على أسس مالية، وقد وصف عدد من السياسين العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والدوحة بالمال الحرام، فقد اشترت المجموعة الإعلامية بى إن، ومقرها قطر، شركة ديجيترك التركية، مقابل 1.2 مليار دولار، وتم نقل 79.5 في المائة من أسهم شركة «بانفيت» التركية إلى «تي بي كيو» للأغدية، وهي شراكة قطرية برازيلية، واشترت «مايهولا» للاستثمارات، ومقرها قطر، 30.7 في المائة من أسهم مجموعة شركات «بوينار» التركية مقابل 885 مليون دولار، وتم بيع شركة «أنقاس» التركية، فى أبريل 2017 لحمد بن خالد القطرى.

واشترى قطريون بتركيا في الأعوام بين 2014 - 2018 نحو 1552 منزلا، إضافة إلى شراء الشيخة موزة والدة الأمير تميم بن حمد آل ثانى، قطعة أرض على طريق قناة إسطنبول، تقدر مساحتها بـ44 فدانًا، فى ديسمبر 2018، ولم يستطع أحد تقدير هذا المبلغ الذي اشترت به موزة هذه الفدادين، إلا أن هذه الصفقة كان ورائها مفاوضات على مواقف سياسية محددة بحسب ما ذكر موقع تركيا اليوم.

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