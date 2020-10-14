«الخطة العايمة» يقترب من المليون الثالث فى أسبوع

حقق الفيلم السينمائي الجديد «الخطة العايمة» إيرادات وصلت إلى ما يقرب 3 ملايين جنيه في الأسبوع الأول من عرضه، وهو العمل الذي يقوم ببطولته عمرو عبدالجليل وعلي ربيع، وعبدالرحمن توتا، وغادة عادل. وجاءت إيرادات الفيلم مفاجأة للجميع، حيث حقق بالتحديد 2٫925٫394.وتدور أحداث الفيلم حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبدالجليل وغادة عادل التي تعمل على تجنيد شخصين لا يريدان أن يتعرف أحد عليهما، فتختار اثنين من المكفوفين يمتلكان مهارات خاصة، وهما على ربيع ومحمد عبدالرحمن، اللذان يتم تدريبهما على سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.الفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وبسنت صيام، وهشام محمد شرف، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله، وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز، وإخراج معتز التوني.