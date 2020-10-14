«كتاب ونقاد السينما» تنعى محمود ياسين: علامة مهمة فى تاريخ الفن

نعت جمعية «كتاب ونقاد السينما» الفنان الكبير محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا.وذكرت الجمعية- في بيان لها: «فقدت مصر والأمة العربية الفنان الكبير محمود ياسين أحد أهم نجوم السينما المصرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين بعد صراع مع المرض، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وهي تنعى الفنان الكبير فهي تنعى علامة مهمة في تاريخ السينما والمسرح والدراما التليفزيونية على مدار أكثر من نصف قرن».وأضاف البيان: «ظهر الفنان الكبير محمود ياسين في مشاهد محدودة من فيلم (شيء من الخوف) قبل أن يقوم ببطولة فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع العظيمة شادية والمخرج الكبير حسين كمال، ليبدأ مسيرته الحقيقية مع السينما المصرية التي كان نجمها الأول في السبعينيات والثمانينيات، رحم الله الفنان الكبير محمود ياسين بقدر ما قدم من عطاء وإخلاص لفنه ووطنه».وتوفي الفنان محمود ياسين (1941- 2020) صباح الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن الخبر عمرو محمود ياسين عبر حسابه في «فيسبوك»، إذ كتب: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».