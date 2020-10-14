بعد شكاوى الأهالى.. محافظ المنوفية يوجه بصيانة أعمدة الإنارة بطريق «ميت القصرى»

أجرى خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أعمال صيانة الإنارة بقرية ميت القصري، حيث تم تركيب عدد 10 كشافات ليد جديدة على طريق ميت القصري وقرية منشأة أم خنان، وعلى طريق العطف، كما تم صيانة عدد 8 كشافات قديمة.وقال رئيس مركز ومدينة قويسنا، إنه باقي استكمال الطريق بعد تقطيع الأشجار المتشابكة في أسلاك الإنارة، حيث تم تحرير إنذارات لأصحاب هذه الأشجار بالتقطيع وتهذيب الأفرع في خلال 3 أيام، حتي نتمكن من إصلاح باقي أعمدة الإنارة.يأتي هذا التحرك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواصل مع شكاوى المواطنين والعمل علي حلها، وبناءًا على الشكوى من ضعف الإنارة بطريق ميت القصري.