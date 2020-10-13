تفاصيل تأجيل إجراء انتخابات مبكرة بـ«الوفد» لما بعد «النواب»

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بتأجيل انعقاد الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» إلى ما بعد إجراء انتخابات مجلس النواب، وكان مزمع إجراؤها يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري وتضمن قراره إلغاء أي قرارات سابقة.وقرر رئيس الوفد تكليف النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد بإعداد كشوف الهيئة الوفدية يوم 16 أكتوبر الجاري، لعرض آخر المستجدات داخل الحزب واستيضاح موقفها في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لرئاسة الحزب.وقال «أبوشقة» إنه نظرًا لبداية المعركة الانتخابية لمجلس النواب، والتي يخوضها حزب الوفد بمرشحين في معظم الدوائر الانتخابية، فإنه يقتضي على رئيس الحزب توجيه نشاط الحزب بكل مؤسساته إلى دعم ومساندة مرشحي الوفد في المعركة الانتخابية والبعد عن أي نشاط يعوق تشكيلات الحزب ومؤسسات وأعضائه من أداء هذا الواجب، لا سيما أن السكرتير العام النائب فؤاد بدراوي، قام بإخطاره رسميًا بتعذر إعداد كشوف الهيئة الوفدية يوم 16 أكتوبر الجاري وطلب تأجيل انعقادها في الموعد السابق تحديده.وأضاف رئيس الوفد أنه بناء على ذلك تقرر إرجاء دعوة الهيئة الوفدية لاجتماع يوم 16 أكتوبر وأي قرارات أخرى مرتبطة به، إلى ما بعد إنهاء المعركة الانتخابية والعودة إلى قواعد ومؤسسات الحزب لتقييم مرحلة مضت والتأسيس لمرحلة جديدة، وذلك إعمالًا لنصوص اللائحة الداخلية للحزب في هذا الشأن.من جهته، أكد النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ضرورة التزام جميع الأعضاء بمواد اللائحة وعدم الخروج على النظام حفاظًا على تماسك الحزب، على ضوء القرار الصادر من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد والذي جاء متفقا مع نصوص اللائحة الداخلية للحزب، ومسئوليته في إدارة شئون الحزب.وأشار بدراوي إلى أن دعوة الهيئة الوفدية التي كان من المقرر عقدها يوم ١٦ أكتوبر الجاري تعذر دعوتها لضيق الوقت في إعداد كشوف الهيئة الوفدية، ومن ثم أصدر رئيس الوفد قرارًا بتأجيل دعوة الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب بما يتفق مع مواد اللائحة.وشدد بدراوي على أن أي دعوة لأي اجتماعات للهيئة العليا هي دعوة للفوضى ويتحمل مسئوليتها من يدعو لها ويشارك فيها.وكان قد نشب خلاف بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد حول حصة الحزب من المقاعد داخل القائمة الوطنية " من أجل مصر"، ما جعل رئيس الحزب يدعو إلى دعوة الهيئة الوفدية يوم 16 أكتوبر الجاري للاستيضاح رأيها في إجراء انتخابات مبكرة للحزب.ووصلت الخلافات إلى تقديم طعون من أحد اعضاء الهيئة العليا بحزب الوفد، لرفض ترشح عدد من مرشحي الحزب على القائمة الوطنية للانتخابات، تم رفضها جميعًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 12 حزبًا وهي: "مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".وتأتي أبرز أسماء المرشحين عن حزب الوفد في القائمة كالتالي: سليمان وهدان، وسوسن حسني حافظ، وأيمن محمد سالم فرح، وسحر مصطفى القاضي، ومحمد عوض السيد، وفتحية السنوسي، وهبة الطنباري، ومصطفى الإمام، وعبدالباسط الشرقاوي.