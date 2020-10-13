المؤبد لسائق بتهمة تهريب أسلحة نارية من السودان

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من سائق على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بعد قيامه بتهريبها من السودان.تعود أحداث القضية عندما عاقبت محكمة جنايات قنا في يناير 2018 سائقًا بالسجن المؤبد لاتهامه بالإتجار في الأسلحة و44 ألفًا و900 طلقة نارية بقنا قام بتهريبها من السودان للاتجار بها في قنا وسوهاج بعد أن وردت معلومات لمدير مباحث قنا، بقيام مهربين بنقل شحنة من الأسلحة على الطرق الصحراوية، وتم إعداد أكمنة أشرف عليها مدير الأمن ومدير المباحث وقتها، وتم ضبط السيارة 54576 نقل سوهاج بعد تبادل إطلاق النار وإعداد قرابة 15 كمينًا أمنيًا وتم ضبطها في إحدى المدقات الجبلية بالقرب من قرية الجزيرية بقنا أثناء قدومهم من أسوان.وأسفر تبادل النيران مع القوات عن مقتل «حارس. ا. ش»، وإصابة «حسام. ص. م» مقيمين بسوهاج وبحوزتهما 2 بندقية آلية، وضبط 92 بندقية آلية و44 ألفًا و900 طلقة نارية.ووجهت النيابة العامة للمتهم حسام.ص.م، سائق السيارة، تهمة الاتجار في الأسلحة والطلقات النارية.