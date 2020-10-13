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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تحث المواطنين على التحلي باليقظة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:51 م
جان كاستكس
جان كاستكس
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حث رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الفرنسيين على توخي المزيد من اليقظة في مواجهة "الموجة القوية الثانية" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي قبل يومين من الخطاب الجديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمقرر غدًا الأربعاء في تمام الساعة 7:55 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد)؛ يتحدث فيه بشكل خاص عن الأزمة الصحية في البلاد، حيث يستمر فيروس كورونا المستجد في الانتشار في جميع أنحاء فرنسا.

وكانت الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية قد أعلنت- في وقت سابق- عن أن 8231 شخصًا دخلوا إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" حتى الآن، كما تم تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة السبت الماضي وهو رقم قياسي منذ بداية الأزمة الصحية في فرنسا.

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