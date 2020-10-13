وزير الأوقاف: تنظيم الإنجاب في الوقت الراهن ضرورة شرعية ووطنية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم اختيار موضوع الزيادة السكانية لمناقشته، بسبب ما طرأ على الدولة في السنوات الأخيرة، فقد زاد عدد السكان في العام الحالي بنسبة 1.8 عن العام الماضي، بما يعادل مليونًا و800 ألف شخص زيادة هذا العام، مضيفًا: هناك دول عدد سكانها بنفس النسبة فإذا نحن نحتاج إلي دولة بجانب الدولة لتسع الزيادة السكانية.وأضاف خلال منتدي الحوار الثقافي المقام بأكاديمية الأوقاف، بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشأن الصحي، والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إن قضية الإنجاب وتنظيمها في الوضع الراهن ضرورة شرعية وطنية، وهي من القضايا التي تدخل في عمق تصويب الخطاب الديني، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"، لافتًا إلى أن الباءة جاءت لتشمل وتعم كل شيء.وأضاف "جمعة" أن قضية تنظيم الإنجاب تحتاج لمنظومة متكاملة، وللأئمة دور بارز في هذه القضية، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف عقدت 56 دورة عن القضية السكانية على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة من القضاء على العشوائيات جزء كبير من علاج مشكلة القضية السكانية.