طبيب البيت الأبيض: ترامب خضع لفحص كورونا والنتيجة سلبية

أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن نتائج فحوص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية، وأنه ليس معديًا للآخرين.وقال الدكتور شون كونلي في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض إن "النتائج التي تشير إلى أن ترامب ليس معديا تستند إلى إرشادات وبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها".كما أضاف إن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه".وأوضح الطبيب أنّ تحديد شفاء الرئيس من "كوفيد-19" تمّ بناء على عوامل عدّة وليس على نتائج الفحص السريع فحسب.هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه خال من الوباء، وقال في مقابلة مع فوكس نيوز: "أنا خالٍ من كورونا وربما أصبح لدى مناعة مدى الحياة".