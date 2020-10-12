«بدراوي» يحذر من الفوضى.. ويؤكد: ملتزمون بتأجيل دعوة الهيئة الوفدية

أكد فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ضرورة التزام جميع الأعضاء بمواد اللائحة وعدم الخروج على النظام حفاظًا على تماسك الحزب، على ضوء البيان الصادر من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد والذي جاء متفقا مع نصوص اللائحة الداخلية للحزب، ومسئوليته في إدارة شئون الحزب.وأشار بدراوي في بيان له منذ قليل، إلى أن دعوة الهيئة الوفدية التي كان من المقرر عقدها يوم ١٦ أكتوبر الجاري تعذر دعوتها لضيق الوقت في إعداد كشوف الهيئة الوفدية؛ ومن ثم أصدر رئيس الوفد قرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بتأجيل دعوة الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب بما يتفق مع مواد اللائحة.وشدد بدراوي، على أن أي دعوة لأي اجتماعات هي دعوة للفوضى ويتحمل مسؤوليتها من يدعو لها ويشارك فيها.