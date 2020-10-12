وزير خارجية العراق: رئيس الوزراء المصرى سيزور بغداد قريبًا

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، عن أن رئيس الوزراء المصري سيزور بغداد قريبا، مؤكدًا استمرار تبادل وجهات النظر بشأن السياسة الخارجية.وبحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين: تربطنا علاقات تاريخية مع مصر.وفي وقت سابق من اليوم، سلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي موجهة من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، قبيل انعقاد القمة الثلاثية على المستوى الوزاري المقرر انعقادها غدًا في العاصمة المصرية.وبحث وزير الخارجية العراقي، مع الرئيس السيسي العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما بحث موضوعات القمّة المقبلة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل.وعرض وزير الخارجية العراقي أهم موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزارى التي ستُعقَد غدًا في القاهرة.