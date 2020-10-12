محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات بعرب العوامر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، الأعمال الجاري تنفيذها بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب؛ للوقوف على معدلات التنفيذ، والتي بلغت 94% والذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان.حيث بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد الهناجر والوحدات الصناعية التي يجرى تنفيذها بالمجمع، وتابع أعمال توصيل المرافق وخاصة أعمال الحفر لتوصيل كابلات الكهرباء للمجمع وخطوط التليفونات واستمع إلى شرح من مهندسي الشركات المنفذة للأعمال التي تم تنفيذها كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع، كما تفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي يجرى تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للشروط الفنية والمواعيد الزمنية.وقال محافظ أسيوط إن المجمع سوف يساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع، فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية، معلنًا تذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق.ووجه بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة، بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية.