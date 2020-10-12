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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا تسبب بإغلاق 169 بلدة فى لبنان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:51 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية في لبنان، فرض إغلاق تام على 169 بلدة شمالي وجنوبي البلاد لمدة أسبوع، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الإغلاق سيكون بدءا من اليوم الإثنين وسيشمل تعليق العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة في نطاق تلك البلدات وإلغاء المناسبات الاجتماعية وإغلاق الحانات والملاهي بشكل كامل.

ومنحت الداخلية بعض الاستثناءات للمؤسسات الغذائية والصيدليات والمصانع والمستشفيات والشرطة.

كما قرر وزير التربية طارق مجذوب، عدم فتح المدارس في القرى والبلدات التي تقرر إغلاقها.

ويعد هذا ثاني قرار يتخذ خلال هذا الشهر بإغلاق بلدات وقرى في لبنان لتفادي تداعيات الفيروس.

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