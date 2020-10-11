مرتزقة سوريين يمثلون بجثث الأرمن فى كاراباخ (فيديو)

another video of SNA mercenaries in Nagorno-Karabakh pic.twitter.com/YzCfbsYctG — Alexander McKeever (@AKMcKeever) October 10, 2020

كشفت مقاطع فيديو جديدة تورط مرتزقة تابعين للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، في الصراع الدائر بإقليم ناجورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا.واستعرض أحد المرتزقة السوريين التابعين لفرقة الحمزات الموالية لأنقرة، عدد الجثث والقتلى الأرمن بإحدى مناطق الاشتباكات.وظهر في الفيديو الذي تناقله ناشطون سوريون وصحفيون أجانب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، أحد المرتزقة، وهو يستعرض الجثث، ويكيل الشتائم والأوصاف المبتذلة لقتلى الأرمن، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.وأوضح مصور المقطع أن المرتزق المذكور ينتمي لميليشيات أبو زيد، التي تقاتل في كاراباخ ضمن لواء الفاروق التابع لفرقة الحمزات.وفي وقت سابق أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى إقليم ناجورني كاراباخ، ودفعت بهم تركيا للنزاع إلى 850 شخصا، لافتا إلى أن عملية نقل المرتزقة إلى أذربيجان تنظم من قبل شركات أمنية تركية.