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الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مباحثات إسرائيلية قطرية بشأن تحويل 100 مليون دولار لقطاع غزة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:02 م
قطاع غزة
قطاع غزة
وكالات
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن وجود مباحثات بين إسرائيل وقطر وقطاع غزة، حول تحويل 100 مليون دولار إلى حركة "حماس"، مقابل استقرار التهدئة بين إسرائيل والقطاع لمدة 6 أشهر.

وقالت "قناة 12" الإسرائيلية، إنه في حال لم تنجح محاولة التوصل إلى تفاهمات في الأسابيع المقبلة، فإن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد في الجنوب.

وتتزامن هذه المباحثات مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا الذي فاقم الأزمة الاقتصادية والصحية في القطاع.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية ورئيس الموساد، يوسي كوهين، على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين القطريين، بهدف استمرار إدخال الأموال القطرية إلى غزة، والتي بدونها سيتدهور وضع سكان قطاع غزة بسرعة.

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