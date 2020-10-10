ألمانيا تفرض حظر التجوال جراء ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا

أعلنت ألمانيا فرض حظر التجوال في كبريات المدن ومن بينها برلين، اعتبارًا من اليوم؛ على خلفية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في خطوة تقلق القطاع الاقتصادي في البلاد.وأن التدابير الجديدة تشكل ضربة قاسية للاقتصاد في المدينة، الذي سبق أن تضررت كثيرًا من إغلاق النوادي الليلية لعدة أشهر، علمًا بأن الحياة الليلية في العاصمة الألمانية تشكل أحد أبرز مكونات اقتصادها، موضحة في الوقت نفسه أن حظر التجول يشمل كل المتاجر ما عدا الصيدليات ومحطات الوقود، وسيبقى مفروضًا على الأقل حتى 31 أكتوبر.ولفتت القناة إلى أن فرانكفورت اتخذت تدابير مماثلة دخلت حيز التنفيذ مساء الجمعة، مع إغلاق النوادي الليلية والمطاعم ومنع بيع الكحول، وكذا كولونيا عاصمة منطقة شمال الراين، علاوة على وستفاليا، أكبر مناطق ألمانيا من حيث عدد السكان.يذكر أن معدل الإصابات في ألمانيا تخطى لليوم السابع على التوالي عتبة الخمسين إصابة لكل 100 ألف نسمة، ما يعني تسجيل 50 إصابة جديدة يومية على الأقل بين كل مائة ألف شخص، لكن الوضع الوبائي يثير القلق في المدينة مع تسجيل أكثر من 400 إصابة يومية جديدة، وباتت برلين مصنفة "منطقة خطرة".