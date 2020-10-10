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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنيا» تنظم دورات تدريبية لأطباء الأسنان لتحسين الخدمات الطبية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:26 م
مديرية الصحة بالمنيا
مديرية الصحة بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، دورات تدريبية مكثفة لأطباء الأسنان، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بمختلف المنشآت الصحية، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الأطباء والتدريب على أساليب مكافحة العدوى؛ للحفاظ على الطاقم الطبي خلال التعامل مع المرضي حاملي الفيروسات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه بجانب عقد الدورات التدريبية للأطباء يتم تنفيذ الاجتماعات بصفة دورية لرؤساء الأقسام؛ لمتابعة سير العمل لرفع مستوى الخدمة من خلال توفير المستلزمات الخاصة بطب الأسنان داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة لمتابعة تحديث معامل الأسنان على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يتم مراعاة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية وتفعيل إجراءات مكافحة العدوى، وذلك بالاشتراك مع إدارة الرعاية الأساسية، بالإضافة أنه يتم تكثيف المرور على المنشآت الصحية لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

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