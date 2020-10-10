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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم كوريا الشمالية: كورونا لم يصب أي مواطن بالبلاد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:11 م
كيم جونغ
كيم جونغ
وكالات
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عبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم السبت، عن فخره بـ "عدم إصابة أي مواطن" في بلاده بفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص وإصابة ما يزيد عن 37 مليونا آخرين في العالم.

وجاءت تصريحات زعيم كوريا الشمالية خلال خطاب بثه التلفزيون الكوري الشمالي أثناء عرض عسكري ضخم في العاصمة بيونغ يانغ من دون اتخاذ أي إجراءات للتباعد الاجتماعي.

وأكد كيم جونغ أون أنه "لا يمكن الوقاية من كوفيد-19 من دون الاشتراكية"، على حد تعبيره، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

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