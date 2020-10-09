إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط الخليل

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المحال التجارية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.