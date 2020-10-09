الكويت: شفاء 710 حالات مصابة بكورونا بإجمالى 102 ألف و24 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 710 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 102 ألف و24 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 710 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الخميس، شفاء 538 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 101 ألف و314 حالة.