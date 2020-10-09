الكرملين يهنئ برنامج الغذاء العالمى بجائزة نوبل للسلام

هنأ المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، برنامج الغذاء العالمي بجائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يقوم بالأعمال الخيرية المفيدة.وقال: " نهنئ برنامج الأمم المتحدة، إنه يقوم بأعمال خيرية مفيدة".ومن جانبه، أعلن رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قسطنطين كوساتشيوف أن قرار لجنة نوبل بمنح جائزة السلام لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة محق تمامًا، مشيرًا إلى أن بلاده خصصت أكثر من 430 مليون دولار لمشاريع البرنامج منذ عام 2003.وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، حصول برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، وذلك عن "جهوده لمنع استخدام الجوع كسلاح في الحروب والصراعات والمساهمة في تحسين الظروف لتحقيق السلام في مناطق النزاع".