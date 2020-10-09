القطان يؤكد تطابق وجهات النظر بين القيادتين السعودية والموريتانية

أكد أحمد بن عبد العزيز القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الإفريقية، تطابق وجهات النظر بين القيادتين السعودية والموريتانية.ونقلت الإذاعة الموريتانية، اليوم الجمعة، عن الوزير السعودي، في ختام لقاءات جمعته مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وكبار المسؤولين، أن هناك تطابقا كبيرا في وجهات النظر بين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وبين أخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز في مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأضاف أنه بحث مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتثمين الدور المركزي للمملكة العربية السعودية على الصعيدين العربي والإسلامي.