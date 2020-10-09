عالم فيروسات: البشرية وكورونا سيعتادان على بعضهما تدريجيًا

صرح عالم الفيروسات أناتولي ألتستين، أن فيروس كورونا والبشرية سوف يعتادان تدريجيًا، لكن الأمر سيستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات.وقال: "أنا من المؤيدين أن الفيروس (COVID-19) والإنسانية سوف يعتادان تدريجيًا على بعضهما البعض فمن ناحية، سيقل المرض من الفيروس ويصبح أخف نتيجة لذلك، سوف نتكيف مع بعضنا البعض، ولن يقتلنا بهذه النسبة العالية، وسوف نتعايش معه، ولكن هذه العملية مطولة للغاية وهذه ليست أسابيع، ولا شهور، قد تستغرق سنة أو ثلاث".وبلغ عدد المصابين بمرض "كوفيد - 19" في العالم أكثر من 36 مليون شخص، وتعافى أكثر من 26 مليونًا، وتوفي أكثر من مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.