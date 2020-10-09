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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاقتصاد البريطاني ينمو 2.1%

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
جريدة الدستور
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أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة أن اقتصاد المملكة المتحدة حقق نموًا دون المتوقع بنسبة 2.1% في أغسطس الماضي على أساس شهري، مع استمرار التعافي التدريجي للبلاد من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1% خلال أغسطس، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 4.6%، وأقل من وتيرة النمو البالغة 9.1% في يونيو و6.4% خلال يوليو.

وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لشهر أغسطس ظل أقل بنسبة 9.2% مقارنة بشهر فبراير، قبل الشعور بالتأثير الكامل للجائحة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، حيث بدأت إجراءات الإغلاق في التخفيف، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

كما نما قطاع الخدمات الأكبر في المملكة المتحدة بنسبة 2.4% في أغسطس، بعد نمو بنسبة 5.9% في يوليو، وهو ما عزاه مكتب الإحصاء الوطني إلى تخفيف القيود والحملة التي أطلقتها الحكومة تحت عنوان "تناول الطعام في الخارج للمساعدة".

وساعد إنهاء تدابير الإغلاق في المملكة المتحدة مؤخرًا على تمهيد الطريق للتعافي في العديد من قطاعات الاقتصاد، ولكن حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى موجة ثانية من العدوى.

وحتى اليوم، أبلغت بريطانيا عن 564.502 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" و42.682 ألف وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

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