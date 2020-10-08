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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مكة تطلق نظام «المسعف الإلكتروني»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:56 م
المسعف الإلكتروني
المسعف الإلكتروني
وكالات
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دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمقره في جدة نظام "المسعف الإلكتروني" لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

وقال رئيس الهيئة جلال محمد العويسي: "النظام يهدف إلى تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات والربط مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة، حيث يعد البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة".

وأشار إلى أن "المسعف الذكي يسهم في تطوير خدمة الإسعاف وفقا لأعلى المعايير المعمول بها دوليا، ولضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة وتمكين نظام العمليات من الاطلاع على مدى جاهزية فرق الإسعاف واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغائها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ، والربط مع المنشآت الطبية للإعداد والتجهيز لاستقبال الحالات الطارئة".

وأكد العويسي على ربط أكثر من 50 منشأة طبية بنظام "المسعف الإلكتروني" في منطقة مكة المكرمة، فيما يبلغ عدد مراكز الإسعاف في المنطقة أكثر من 95 مركزا إسعافيا مجهزا بأحدث التقنيات الطبية.

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