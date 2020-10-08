بدء تفعيل الإشراف على المزارع البيطرية

أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بدء تفعيل القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطري على المزارع البيطرية.وقال سليم إن تطبيق القرار سيكون قاصرا على الأطباء البيطريين من غير العاملين في القطاع الحكومى، بحيث يتمكن قطاع كبير من البيطريين غير المعينين بالحكومة من الحصول علي فرصة عمل حقيقية.وكان وزير الزراعة أصدر القرار الوزارى رقم 220 بتاريخ مارس 2020، بأنه لا يتم منح تراخيص المنشأة البيطرية، إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل وطبيب بيطرى مقيد بالنقابة العامة للبيطريين.