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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن المؤبد لسيدة قتلت طفليها في المنيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:31 م
جريدة الدستور
نجلاء فتحي
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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، بالسجن المؤبد بحق سيدة قتلت طفليها بإلقائهما في البحر اليوسفي، وإحالة الدعوى المدنية للنظر أمام المحكمة المختصة.

وقال أحمد محيي الدين محام بالحق المدنى لوالد المجني عليهما خلال تصريحات خاصة، أن المحكمة أصدرت حكمها على المتهمة من أول جلسة لمحاكمتها، وتم إحالة دعوى التعويض المدني للمحكمة المدنية المختصة وتم تحديد 20 أكتوبر الجاري أولى جلسات نظر الدعوى المقامة.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أبريل الماضي حينما قامت سيدة في العقد الثالث من عمرها تدعى (م.ص) بإلقاء طفليها سعيد زكي 6 سنوات، وشقيقه محمد 8 سنوات بالبحر اليوسفي، ثم ألقت هي بنفسها في البحر محاولة الانتحار إلا أن الأهالي قاموا بإنقاذها، وذلك لوجود خلافات عائلية مع زوجها ورغبتها في الإقامة بشقة بعيدة عن منزل أسرة زوجها الذي كان يعمل بأحد الدول العربية، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالة القضية للنظر أمام محكمة الجنايات منذ شهر مايو الماضي.

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