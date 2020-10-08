رانيا فريد شوقى «بائعة عبايات» فى «ضربة معلم»

تُصور الفنانة رانيا فريد شوقي، هذه الفترة، أحداث مسلسلها الجديد "ضربة معلم" مع الفنان محمد رجب، وهو العمل الذي يتم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي بالحارة الشعبية.وعلمت "الدستور" أن الدور الذي تلعبه "رانيا" خلال أحداث المسلسل هو امرأة تدعى "تباهى" تمتلك مصنعًا صغيرًا للملابس بأحد الأدوار الأرضية لمبنى سكني بداخل حي شعبي، حيث تقوم من خلاله ببيع العبايات السوداء الشهيرة بهذه المناطق.يشار إلى أن "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولى، محمد عز، إنعام سالوسة، محسن منصور، رانيا فريد شوقى، وعدد كبير من الفنانين.