قبرص: قرار تركيا بفتح ساحل فاروشا انتهاك لقرارات مجلس الأمن

أعلنت قبرص، اليوم الخميس، أن قرار تركيا بإعادة فتح ساحل فاروشا انتهاك لقرارات مجلس الأمن.وأبلغت قبرص، أعضاء مجلس الأمن بقرار تركيا فتح ساحل فاروشا، حسب تقرير عبر قناة العربية الإخبارية.فقد أعلن "وزير خارجية" هذا الكيان الذي لا تعترف به سوى أنقرة، قدرت أوزرساي، استقالته احتجاجا على قرار "رئيس الحكومة" القومي إعادة فتح فاروشا.وانسحب حزب الشعب، الذي ينتمي له أوزرساي، وثالث أكبر الأحزاب في برلمان القبارصة الأتراك، من الائتلاف الحاكم ما يحرمه من الغالبية، وفق ما أعلن أوزرساي في ساعة متأخرة من الثلاثاء، حسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".وكان رئيس وزراء القبارصة الأتراك، إرسين تتار، قد أعلن، الثلاثاء، عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إعادة فتح ساحل المدينة، الخميس.ولقي القرار إدانة من معارضي تتار بوصفه خطوة لحشد قاعدته القومية قبيل انتخابات، الأحد، وتدخلا من أنقرة في شئون القبارصة الأتراك.وقال أوزرساي: "من غير المقبول أن يتجاهل تتار إرادة شريكه في الائتلاف و(إرادة) الشعب القبرصي التركي".وينافس تتار وأوزرساي "الرئيس" المنتهية ولايته مصطفى أكينجي في انتخابات، الأحد، التي كانت مقررة في أبريل، وأرجئت للشهر الجارى بسبب فيروس كورونا المستجد.