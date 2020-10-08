تعديلات بمواعيد عمل أنفاق قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس عن تعديل مواقيت فترة التوقف الجزئي لأنفاق "تحيا مصر" بالإسماعيلية ليكون التوقف خلال أيام "السبت، والأحد، والإثنين" من كل أسبوع من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 6 صباحًا بدلًا من التوقف من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا لتحقيق الاستفادة القصوى من تشغيل الأنفاق فترة الذروة، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري.وأوضحت هيئة قناة السويس، خلال بيان لها، عن تشغيل معدية القنطرة أفراد علامة كم 45 ترقيم قناة على مدار الـ24 ساعة لتخفيف العبء على مواطني الضفة الشرقية.