6 إصابات جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 273 فحصًا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7535 إصابة.وأفاد بيان للوزارة: بأنه تم تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 7212 شخصًا، فيما وصلت الوفيات إلى 162 وفاة في حين يتابع 161 حالة علاجهم في المستشفيات.