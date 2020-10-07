رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الأمن الوطني» يضبط متهمين بإنشاء كيان دراسي وهمي لتهريب راغبي السفر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:53 م
متهمين بإنشاء كيان
متهمين بإنشاء كيان دراسي
مريم جبل
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية، من خلال جهود مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وجرى اليوم الأربعاء، في ضبط شخصين بالقاهرة والدقهلية لقيامهما بالاشتراك مع آخر بإدارة كيان تعليمى للدراسة بالخارج لتهريب راغبي السفر للدول الأجنبية بزعم استكمال دراستهم بالخارج.

يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة، لاسيما فى مجال مواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية بكافة صورها وأشكالها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنعها وملاحقة وضبط القائمين عليها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وقوع العديد من المواطنين ضحية لعمليات احتيال من قبل مسئولى أحد المراكز التعليمية "غير المرخصة"، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تسفيرهم للخارج للدراسة بالجامعات الأجنبية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط 3 أشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة القاهرة، حاصلة على بكالوريوس، وآخر بدون عمل – مقيمان بمحافظة الدقهلية) حيث يزاول المذكورين نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الهجرة غير المشروعة وقيامهم بتأسيس كيان تعليمى للدراسة بالخارج - كائن مقره بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، وله مقر آخر - كائن بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية، مُتخذين منهما وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى فى تهريب الشباب راغبي السفر للدول الأجنبية بزعم استكمال دراستهم بالخارج ببعض الجامعات الأجنبية للهروب إلى الدول الأوربية، والإعلان على مواقع "الإنترنت" وصفحات التواصل الاجتماعى عن توافر تأشيرات دراسية "خلافًا للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين (100 إلى 150 ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقري الشركة المشار إليهما، وأمكن ضبط اثنين من المتهمين بدائرتي قسمي شرطة قصر النيل وثان المنصورة، وعثر بحوزتهما على (جوازات السفر لأسماء أشخاص مختلفة - عقود اتفاق محررة مع وراغبي السفر للدراسة - كشوفات حسابات بنكية لأشخاص مختلفة مزورة بالكامل– مستندات شخصية وصور ضوئية لمستندات خاصة بأشخاص مختلفة - لوحة إعلانية بنر - كمية من أوراق الدعاية وأكلاشيه بإسم الكيان المشار إليه تفيد الإعلان عن الدراسة فى بعض الجامعات الأجنبية)، وكذا (2 هاتف محمول - جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وجهاز لاب توب)، وبفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة المضبوطة تبين احتوائها على العديد من الملفات والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثالث المتواجد حاليا بالخارج بإحدى الدول الأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

image description

محافظ أسيوط: 400 مليون جنيه لرصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

تأكيدا لـ«الدستور».. تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل

منوعات

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أصحاب فصيلة الدم «O» أكثر عرضة للموت

Minly تطلق أحدث تطبيق في الشرق الأوسط يربط النجوم والمشاهير بمعجبيهم

دراسة أمريكية: ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فى الجو يسبب الفيضانات

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

«الناشرين» يتفق مع «القومية للتوزيع» على الشحن للمعارض الداخلية

حفل توقيع ومناقشة كتاب «حسن عطية أيقونة النقد المسرحي» (صور)

اعترافات قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر وكيف حطمت نظرية أمنها

ننشر نص أول تجربة روائية لـ واسيني الأعرج عام 1971