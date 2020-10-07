الأنبا إسحق يناقش «الحياة البتولية» في عظته الأسبوعية

ناقش الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما وتوابعها، مساء اليوم بعظته الأسبوعية موضوع "الحياة البتولية".وركز خلال عظته الأحدث على "حياة البتولية بالرهبنة"، وأهمية أن يحيا الفرد المسيحي بالطهارة كوسيلة للتقرب من الله.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.