مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7-10-2020 فى القاهرة والمحافظات





مواقيت الصلاة اليوم







مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة صلاة الفجْر 4:25 AM

الشروق 5:51 AM

صلاة الظُّهْر 11:43 AM

صلاة العَصر 3:04 PM

صلاة المَغرب 5:34 PM

صلاة العِشاء 6:51 PM



مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:30 AM

الشروق 5:57 AM

صلاة الظُّهْر 11:48 AM

صلاة العَصر 3:09 PM

صلاة المَغرب 5:39 PM

صلاة العِشاء 6:57 PM



- الإسماعيلية

صلاة الفجْر 4:21 AM

الشروق 5:48 AM

صلاة الظُّهْر 11:39 AM

صلاة العَصر 3:00 PM

صلاة المَغرب 5:30 PM

صلاة العِشاء 6:47 PM



- السويس

صلاة الفجْر 4:19 AM

الشروق 5:46 AM

صلاة الظُّهْر 11:38 AM

صلاة العَصر 2:59 PM

صلاة المَغرب 5:30 PM

صلاة العِشاء 6:47 PM



- شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:14 AM

الشروق 5:38 AM

صلاة الظُّهْر 11:31 AM

صلاة العَصر 2:53 PM

صلاة المَغرب 5:23 PM

صلاة العِشاء 6:38 PM



- أسوان

صلاة الفجْر 4:56 AM

الشروق 6:18 AM

صلاة الظُّهْر 12:12 PM

صلاة العَصر 3:35 PM

صلاة المَغرب 6:06 PM

صلاة العِشاء 7:19 PM



- سوهاج

صلاة الفجْر 4:25 AM

الشروق 5:48 AM

صلاة الظُّهْر 11:41 AM

صلاة العَصر 3:03 PM

صلاة المَغرب 5:34 PM

صلاة العِشاء 6:49 PM



- مرسى مطروح

صلاة الفجْر 4:40 AM

الشروق 6:08 AM

صلاة الظُّهْر 11:59 AM

صلاة العَصر 3:19 PM

صلاة المَغرب 5:50 PM

صلاة العِشاء 7:08 PM.

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تفاصيل مواقيت الصلاة اليوم في جميع محافظات الجمهورية



صلاة الفجْر 4:25 AMالشروق 5:51 AMصلاة الظُّهْر 11:43 AMصلاة العَصر 3:04 PMصلاة المَغرب 5:34 PMصلاة العِشاء 6:51 PMمواعيد الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجْر 4:30 AMالشروق 5:57 AMصلاة الظُّهْر 11:48 AMصلاة العَصر 3:09 PMصلاة المَغرب 5:39 PMصلاة العِشاء 6:57 PM- الإسماعيليةصلاة الفجْر 4:21 AMالشروق 5:48 AMصلاة الظُّهْر 11:39 AMصلاة العَصر 3:00 PMصلاة المَغرب 5:30 PMصلاة العِشاء 6:47 PM- السويسصلاة الفجْر 4:19 AMالشروق 5:46 AMصلاة الظُّهْر 11:38 AMصلاة العَصر 2:59 PMصلاة المَغرب 5:30 PMصلاة العِشاء 6:47 PM- شرم الشيخصلاة الفجْر 4:14 AMالشروق 5:38 AMصلاة الظُّهْر 11:31 AMصلاة العَصر 2:53 PMصلاة المَغرب 5:23 PMصلاة العِشاء 6:38 PM- أسوانصلاة الفجْر 4:56 AMالشروق 6:18 AMصلاة الظُّهْر 12:12 PMصلاة العَصر 3:35 PMصلاة المَغرب 6:06 PMصلاة العِشاء 7:19 PM- سوهاجصلاة الفجْر 4:25 AMالشروق 5:48 AMصلاة الظُّهْر 11:41 AMصلاة العَصر 3:03 PMصلاة المَغرب 5:34 PMصلاة العِشاء 6:49 PM- مرسى مطروحصلاة الفجْر 4:40 AMالشروق 6:08 AMصلاة الظُّهْر 11:59 AMصلاة العَصر 3:19 PMصلاة المَغرب 5:50 PMصلاة العِشاء 7:08 PM.

يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عنفي مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 7-10-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.