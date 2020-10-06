رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-10-2020

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:14 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
طباعة
يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-10-2020 في المحافظات


وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 6-10-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6-10-2020

- محافظتا القاهرة والجيزة
الصلاةالفجْر 4:24 AM
الشروق 5:51 AM
الصلاةالظُّهْر 11:43 AM
الصلاةالعَصر 3:05 PM
الصلاةالمَغرب 5:35 PM
الصلاةالعِشاء 6:52 PM


- الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:29 AM
الشروق 5:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 3:10 PM
صلاة المَغرب 5:40 PM
صلاة العِشاء 6:58 PM

- الإسماعيلية
صلاة الفجْر 4:20 AM
الشروق 5:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 3:00 PM
صلاة المَغرب 5:31 PM
صلاة العِشاء 6:49 PM

- السويس
صلاة الفجْر 4:19 AM
الشروق 5:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 2:59 PM
صلاة المَغرب 5:30 PM
صلاة العِشاء 6:47 PM

- شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:24 AM
الشروق 5:48 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 3:04 PM
صلاة المَغرب 5:35 PM
صلاة العِشاء 6:50 PM

- أسوان
صلاة الفجْر 4:56 AM
الشروق 6:18 AM
صلاة الظُّهْر 12:13 PM
صلاة العَصر 3:35 PM
صلاة المَغرب 6:07 PM
صلاة العِشاء 7:20 PM

- سوهاج
صلاة الفجْر 4:23 AM
الشروق 5:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 3:05 PM
صلاة المَغرب 5:37 PM
صلاة العِشاء 6:52 PM

- مرسى مطروح
صلاة الفجْر 4:40 AM
الشروق 6:07 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:20 PM
صلاة المَغرب 5:51 PM
صلاة العِشاء 7:09 PM

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننفرد بنشرمسودة اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال

نتيجة امتحانات القبول في مدارس المتفوقين 2020 STEAM

موعد استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020

إعلان أسماء المرشحين لمجلس النواب 2020 وفقًا للكشوف النهائية اليوم

الصور

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادي الزمالك بعد قرار الأوليمبية

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

حلول منزلية بسيطة لمعالجة لدغات البعوض

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

الدستور تنفرد بنشر فصل من كتاب «السادات.. شميت: حوار الأزمات»

اليوم..توقيع كتاب «حسن عطية أيقونة النقد المسرحي» بالأعلي للثقافة

الشعر الإسرائيلى.. من الزهو فى 67 لخيبة الأمل فى 73

دار الثقافة الجديدة تطرح المجموعة القصصية «ديفداسى»