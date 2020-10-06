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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

منسوب له جرائم إرهابية.. 8 معلومات كشفتها «النيابة» عن وفاة عويس الراوى

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:34 م
عويس الراوي
عويس الراوي
حسام محفوظ
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أعلنت النيابة العامة مباشرتها التحقيقات في واقعة وفاة عويس الراوي خلال الأيام الماضية.

ونوضح في السطور التالية، أبرز المعلومات الواردة ببيان النيابة عن الواقعة:

- النيابة العامة كانت قد أذنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية.
- أُخطرت النيابة بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.
- النيابة انتقلت لمناظرة جثمانه وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه.
- استجوبت النيابة شقيقه وضابط الشرطة قائد المأمورية واستمعت لشهادة والد المتوفى.
- تبين اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة.
- آثرت النيابة عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.
- أكدت النيابة عدمَ صحَّة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة.
- نفى والد المتوفَّى في تحقيقات النيابة وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة العامة.

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