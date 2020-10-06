منسوب له جرائم إرهابية.. 8 معلومات كشفتها «النيابة» عن وفاة عويس الراوى

أعلنت النيابة العامة مباشرتها التحقيقات في واقعة وفاة عويس الراوي خلال الأيام الماضية.ونوضح في السطور التالية، أبرز المعلومات الواردة ببيان النيابة عن الواقعة:- النيابة العامة كانت قد أذنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية.- أُخطرت النيابة بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.- النيابة انتقلت لمناظرة جثمانه وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه.- استجوبت النيابة شقيقه وضابط الشرطة قائد المأمورية واستمعت لشهادة والد المتوفى.- تبين اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة.- آثرت النيابة عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.- أكدت النيابة عدمَ صحَّة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة.- نفى والد المتوفَّى في تحقيقات النيابة وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة العامة.