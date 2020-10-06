منسوب له جرائم إرهابية.. 8 معلومات كشفتها «النيابة» عن وفاة عويس الراوى
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:34 م
حسام محفوظطباعة
أعلنت النيابة العامة مباشرتها التحقيقات في واقعة وفاة عويس الراوي خلال الأيام الماضية.
ونوضح في السطور التالية، أبرز المعلومات الواردة ببيان النيابة عن الواقعة:
- النيابة العامة كانت قد أذنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية.
- أُخطرت النيابة بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.
- النيابة انتقلت لمناظرة جثمانه وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه.
- استجوبت النيابة شقيقه وضابط الشرطة قائد المأمورية واستمعت لشهادة والد المتوفى.
- تبين اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة.
- آثرت النيابة عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.
- أكدت النيابة عدمَ صحَّة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة.
- نفى والد المتوفَّى في تحقيقات النيابة وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة العامة.
ونوضح في السطور التالية، أبرز المعلومات الواردة ببيان النيابة عن الواقعة:
- النيابة العامة كانت قد أذنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية.
- أُخطرت النيابة بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.
- النيابة انتقلت لمناظرة جثمانه وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه.
- استجوبت النيابة شقيقه وضابط الشرطة قائد المأمورية واستمعت لشهادة والد المتوفى.
- تبين اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة.
- آثرت النيابة عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.
- أكدت النيابة عدمَ صحَّة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة.
- نفى والد المتوفَّى في تحقيقات النيابة وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة العامة.