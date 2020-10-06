خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط الثلاثاء، عن بدء تنفيذ خطة زمنية عاجلة لتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة وتذليل العقبات أمام التشغيل، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.جاء ذلك خلال لقاء ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.واستعرض محافظ أسيوط، الموقف التّنفيدي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، إضافة إلى المشروعات التي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة، مؤكدًا تذليل المعوقات لإنهاء تلك المشروعات طبقًا للتوقيتات الزمنية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد المحافظ قرب تشغيل مشروع صرف صحي ديروط ومشروع صرف صحي مركز منفلوط خلال الفترة القادمة بعد تلافي جميع الملاحظات وقرب تسليمهما لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لبدء التشغيل وتغطية مركزي ديروط ومنفلوط.ووجه المحافظ مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب بتشكيل لجان للمتابعة والمعاينة على الطبيعة للمشروعات التي يجري تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها وتلافي جميع الملاحظات مع الشركات المنفذة وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية لبدء التشغيل التجريبي لمحطات المعالجة والرفع.أضاف المحافظ أنه يجري اتخاذ خطوات جادة لسرعة تشغيل مَشروعي صرف صحي "صدفا الغنايم" و"ساحل سليم البداري" بعد مخاطبة الشركات المنفذة لإنهاء الإجراءات والبدء في التجارب؛ تمهيدًا للتشغيل النهائي لخدمة 5 مدن وقراهم، لافتًا إلى استمرار اللقاءات والزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات على الطبيعة واستكمال أعمال التشغيل والانتهاء منها في توقيتاتها المحددة.‪ ‬