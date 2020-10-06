حفل غنائى لـ على الحجار على مسرح جامعة مصر فى 30 أكتوبر

يحيي الفنان علي الحجار حفلا غنائيا على مسرح جامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر، يوم 30 أكتوبر الجاري.وقسمت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر إلى 4 فئات: «الأولى» بـ300 جنيه والثانية بـ400 جنيه والثالثة بـ500 جنيه والرابعة بـ600 جنيه.وقدم الحجار خلال الحفل مجموعة من أعماله الغنائية المميزة منها «يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني» وغيرها.وكان آخر ألبومات علي الحجار «ماتخدي بالك» الذي طرحه في 2019 وضم 12 أغنية هي: «يا لدانة ومين فينا مش محتاج وما تاخدي بالك وهو انتي معايا على الدنيا وداري جمالك، ومش هاخش النار عشانك وعيشة الحنية وما ليش في العند وجايلك وجبلي ولسه الشتا وجوه حضني».