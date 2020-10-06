انطلاق أولى حلقات برنامج «أميرة الخير» على «TEN» الخميس

تنطلق الخميس المقبل أولى حلقات برنامج "أميرة الخير" مع أميرة منيسي على شاشة "TEN"، وتدور فكرة البرنامج حول الإطار الديني والاجتماعي.كما يتناول أمور الحياة من الناحية الدينية، وأيضًا مساعدة القرى الأكثر احتياجًا، ويذاع البرنامج كل خميس في تمام الساعة الـ4 عصرًا.جدير بالذكر أن أميرة منيسي عملت مقدمة برامج دينية في قناتي "الرافدين" و"الصحة والجمال".