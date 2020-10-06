مواجهات «كاراباخ» تشتد.. وسقوط مزيد من القتلى

ارتفع عدد القتلى فى صفوف الجيش الأرميني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الحرب الدائرة فى كاراباخ إلى 21 جنديا أرمينيا، ليرتفع إجمالى القتلى منذ بدء الصراع الأسبوع الماضى إلى 244 جنديًا.وصرح مسئول أرمني في جيب ناغورنو كاراباخ، اليوم، بأن 21 جنديا آخرين قتلوا في الصراع مع أذربيجان، وفقا لفضائية "سكاى نيوز عربية".ولقى مئات الأشخاص مصرعهم في الحرب الأحدث على ناغورنو كاراباخ، وهو جيب جبلي تابع لأذربيجان بموجب القانون الدولي، لكن يسكنه ويحكمه منحدرون من أصل أرميني.وأعلن الإقليم أن القوات الأذربيجانية شنت ضربات صاروخية على عاصمته خانكندي، بينما قالت أذربيجان إن أرمينيا أطلقت صواريخ على عدة بلدات خارج الإقليم.