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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب للأمريكيين: لا تخافوا من كورونا ولكن احذروا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دعوة للمواطنين الأمريكيين في البلاد، بالخروج لكن مع توخي الحذر، وذلك عقب خروجه من المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت وكالة رويترز الإخبارية، أنه بعد 4 أيام قضاها في مستشفى والتر ريد العسكري، للعلاج من مرض كوفيد-19 الذي لم يشف منه بعد، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدراجه الثلاثاء، إلى البيت الأبيض .

وعبر رسالة مصورة، بثها على حسابه على تويتر، وذلك على الرغم من وفاة أكثر من 210 آلاف أمريكي بالوباء، قال ترامب: "لا تخافوا منه، ستهزمونه"، مضيفًا لا تدعوه يسيطر على حياتكم، اخرجوا، توخوا الحذر".

وفي ما خص إصابته شخصيًا بالفيروس التي استدعت نقله إلى المستشفى في ضاحية واشنطن حيث مكث أربعة أيام لفت الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة بعد أقل من شهر إلى أنه ربما اكتسب "مناعة" ضد الفيروس، وأشار إلى أنه الآن أفضل وربما يكون منيعاً".

و قال "عندما أصبت بالفيروس كنت على خط المواجهة الأول، لقد توليت القيادة، بصفتي قائدكم كان لزاماً علي أن أفعل ذلك، كنت أعلم أن هناك خطراً، وأنّ هناك مخاطرة، لكن لا بأس بهذا".

والتقط الرئيس الأميركي العدوى على ما يبدو من مستشارته هوب هيكس، التي رافقته الثلاثاء والأربعاء الماضي على متن الطائرة، في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية الأولى، ولحضور تجمع انتخابي في مينيسوتا.

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