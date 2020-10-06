نجل ترامب: إغلاق البلاد ليس حلًا لمواجهة كورونا

أعلن دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس ترامب، عقب عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض، وخروجه من مستشفى والتر، أن إغلاق البلاد إلى الأبد ليس هو الحل كما يريد الديمقراطيون، ولكن اتخاذ الاحتياطات المعقولة والاستمرار في الحياة التجارية وما إلى ذلك يعتبر حلا، وما يفعله الرئيس ترامب، في البحث عن العلاجات، مما يساهم فى تقليل تهديد الوباء.وكتبت دونالد ترامب جونيور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "يمكنك أن تأخذ شيئًا على محمل الجد ولا ندع الفيروس يفسد حياتنا وبلدنا واقتصادنا، يمكنك اتخاذ الاحتياطات المعقولة والاستمرار في حياتك التجارية وما إلى ذلك، إغلاق البلاد إلى الأبد كما يريد الديمقراطيون على ما يبدو ليس هو الحل، تكمن الإجابة فيما يقوم به دونالد ترامب، طوال الوقت، وهي العلاجات التي يمكن أن تساعد حقًا في تقليل التهديد".