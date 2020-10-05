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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. نائب وزيرة التخطيط يشارك بالاجتماع الافتراضي لمنظمة التعاون الاقتصادي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:43 م
أحمد كمالي
أحمد كمالي
أميرة ممدوح
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يشارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط غدًا الثلاثاء، كمتحدث رئيس بالجلسة الثانية من الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنعقدة تحت عنوان "إعادة تعريف العولمة بما يتجاوز المرونة الاقتصادية وضمان الانتعاش المستدام".

ومن المقرر أن تناقش الجلسة الثانية الأولويات على الصعيدين الوطني والدولي لضمان تحقيق اقتصاد أقوى والتكافل الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير المرونة المالية للدول النامية والاقتصادات الناشئة.

كما تتطرق الجلسة إلى إمكانية قيام الحكومات باستخدام تدابير الاستجابة والتعافي لتعزيز الإنتاج، التحول والاستثمار الكافي في البنية الأساسية الجيدة إلى جانب الانتقال إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون.

وتتناول الجلسة كذلك إمكانية مساهمة النظام متعدد الأطراف في معالجة التحديات كالديون والتكنولوجيا، مع وتقديم المنافع العامة العالمية، لتعزيز التحول والمرونة الاقتصادية في الدول النامية.

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