منح رئيس «الدستورية العليا» ونائبه وسام دستور كازاخستان

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قبول المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة، وحملها لوسام دستور جمهورية كازاخستان.وأصدر الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توکایيف قرارا بمنح الوسام لهما تقديرا لدورهما في إنفاذ القيم الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.