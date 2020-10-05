أرمينيا تطالب أمريكا بتقديم تفسيرات بشأن استخدام تركيا طائرات إف-16 في «كاراباخ»

طالب رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الحكومة الأمريكية بتقديم تفسير على خلفية ما وصفه باستهداف سلاح الجو التركي المدنيين في كاراباخ باستخدام مقاتلات "إف- 16" أمريكية الصنع.جاء ذلك في حديث أدلى به باشينيان لصحيفة "نيويورك تايمز"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء في أرمينيا، اليوم الإثنين.وقال باشينيان: "على الولايات المتحدة أن تشرح: هل قدمت طائرات "إف- 16" هذه (لتركيا) من أجل قصف المدنيين والقرى المسالمة؟".في وقت سابق، اتهمت يريفان تركيا مرارا بأنها تدعم أذربيجان بقوة في المعارك الجارية في كاراباخ، بما في ذلك عبر استخدام مقاتلات "إف- 16".