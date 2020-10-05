أرمينيا تطالب أمريكا بتقديم تفسيرات بشأن استخدام تركيا طائرات إف-16 في «كاراباخ»
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:56 م
وكالاتطباعة
طالب رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الحكومة الأمريكية بتقديم تفسير على خلفية ما وصفه باستهداف سلاح الجو التركي المدنيين في كاراباخ باستخدام مقاتلات "إف- 16" أمريكية الصنع.
جاء ذلك في حديث أدلى به باشينيان لصحيفة "نيويورك تايمز"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء في أرمينيا، اليوم الإثنين.
وقال باشينيان: "على الولايات المتحدة أن تشرح: هل قدمت طائرات "إف- 16" هذه (لتركيا) من أجل قصف المدنيين والقرى المسالمة؟".
في وقت سابق، اتهمت يريفان تركيا مرارا بأنها تدعم أذربيجان بقوة في المعارك الجارية في كاراباخ، بما في ذلك عبر استخدام مقاتلات "إف- 16".
جاء ذلك في حديث أدلى به باشينيان لصحيفة "نيويورك تايمز"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء في أرمينيا، اليوم الإثنين.
وقال باشينيان: "على الولايات المتحدة أن تشرح: هل قدمت طائرات "إف- 16" هذه (لتركيا) من أجل قصف المدنيين والقرى المسالمة؟".
في وقت سابق، اتهمت يريفان تركيا مرارا بأنها تدعم أذربيجان بقوة في المعارك الجارية في كاراباخ، بما في ذلك عبر استخدام مقاتلات "إف- 16".