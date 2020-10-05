أسقف طهطا يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس

ترأس الأنبا إشعياء مطران كرسي طهطا وجهينة؛ صباح اليوم الاثنين؛ صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بطهطا.وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي؛ قام بتدشين شرقيات الكنيسة وبعض الأيقونات وسط فرحة كبيرة من شعب الكنيسة.ومن جانبه اتخذت كنيسة مارجرجس خلال صلوات القداس الإلهي؛كافة الإجراءات الاحترازية المتبعةمن قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.ولفتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.