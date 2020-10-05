سنغافورة تدرس تخفيف الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي كورونا

تدرس سنغافورة تخفيف الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتشمل تقييد التجمعات بخمسة أشخاص فقط، وفقا لما نشرته صحيفة ستريتس تايمز نقلا عن ما صرح به وزير الصحة جان كين يونج في البرلمان اليوم الاثنين.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزير قال إن المدينة ربما تسمح بتجمع أعداد أكبر من الأشخاص، إذا كان بوسعهم العمل معا مع توخي الحذر.وقال جان " في حال رفع القيود قبل الأوان ربما تزداد حالات الاصابة، مم ينتج عنه إعادة فرض جزئي للقيود"، مضيفا" من ناحية أخرى، من غير الملائم الإبقاء على القيود الصارمة لفترة طويلة مما سوف يضر باقتصادنا وحياتنا".وأوضح جان أن سنغافورة سوف تبقى على إجراءاتها لمواجهة الفيروس عند ثاني أعلى مستوى، وهو المستوى المفروض منذ السابع من فبراير الماضي، وذلك حتى يتحسن الوضع العالمي.