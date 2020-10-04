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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 17 «سنتر» دروس خصوصية في قنا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:31 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
قنا: إسلام البكري
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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الأحد، بإشراف اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، من إغلاق 17 "سنتر" للدروس الخصوصية بمراكز المحافظة المختلفة.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا - في بيان اليوم الأحد - أنه بمجرد وصول تعليمات من الوزارة بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية تم إخطار الجهات الأمنية حيث قامت بعمل مداهمات لجميع السناتر وإغلاقها، لافتا أنه لا يوجد أى سناتر مرخصة للدروس الخصوصية فى جميع مدن وقرى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم إن مديرية التربية والتعليم، بمختلف إداراتها تستقبل شكاوى الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء المحافظة بشأن مراكز الدروس الخصوصية تطبيقًا للقانون وقرارات وزارة التربية والتعليم الفني.

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