إغلاق 17 «سنتر» دروس خصوصية في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الأحد، بإشراف اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، من إغلاق 17 "سنتر" للدروس الخصوصية بمراكز المحافظة المختلفة.وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا - في بيان اليوم الأحد - أنه بمجرد وصول تعليمات من الوزارة بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية تم إخطار الجهات الأمنية حيث قامت بعمل مداهمات لجميع السناتر وإغلاقها، لافتا أنه لا يوجد أى سناتر مرخصة للدروس الخصوصية فى جميع مدن وقرى المحافظة.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم إن مديرية التربية والتعليم، بمختلف إداراتها تستقبل شكاوى الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء المحافظة بشأن مراكز الدروس الخصوصية تطبيقًا للقانون وقرارات وزارة التربية والتعليم الفني.