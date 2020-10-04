علي باباجان: الحكومة التركية تتستر على إلقاء المواطنين من المروحية

شن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، علي باباجان، هجوما حادا على حكومة حزب «العدالة والتنمية» على خلفية وفاة المواطن الكردي ثروت تورجوت، بعد إلقائه من طائرة مروحية.واتهم على باباجان الحكومة التركية بالتستر على الواقعة بدلا من التحقيق فيها، مؤكدا أن مهمة الدولة ليس التستر على ادعاءات التعذيب، وإنما كشف الذي تعرض له المواطن.جاءت تصريحات باباجان من خلال منشورات على تويتر، قائلا: "لقد توفي المزارع ثروت تورجوت، من أبناء مدينة فان، البالغ من العمر 55 عاما، بعد إلقاء القبض عليه ونقله باستخدام طائرة مروحية.. مهمة الدولة ليس التستر على ادعاءات التعذيب، وإنما كشف الذي تعرض له تورجوت"، وفقا لما نقلته صحيفة "زمان التركية".يذكر أن المواطن التركى لقى مصرعه عقب 20 يوما قضاها في العناية المركزة، متأثرا بجراحه، حيث أفاد تقرير المستشفى بأنه سقط من مروحية.وكانت ولاية فان قد أصدرت بيانا زعمت خلاله أن ثروت تورجوت وعثمان شيبان قفزا من المروحية بعد اعتقالهما أثناء حملة شنتها قوات الأمن بريف مزرعة سوريك في حي أنضيشان ببلدة شاتاك، مشيرة إلى أن الشخصين لم ينصاعا لمطالبات قوات الأمن لهما بالتوقف ليسقطا من أعلى الصخور أثناء محاولتهما الفرار، وفقا لقناة "العربية".من جانبه، قال محامي وأقارب الضحيتين إن بيان الولاية لا يعكس الحقيقة، مؤكدين أن قوات الأمن قامت باصطحاب الضحيتين أمام أعينهم بينما كانا يعملان بالحقل ووضعتهما داخل المروحية.كما أضافوا أنه لم تقع أي محاولات هروب أو مقاومة من طرف الضحيتين، وأنهم علموا بنقلهما إلى المشفى بعد مرور ثلاثة أيام على اصطحاب قوات الأمن لهما.