موعد ظهور نتيجة مدارس المتفوقين STEM 2020

شروط الالتحاق في مدارس المتفوقين

مميزات عديدة في مدارس المتفوقين 2020

ضوابط قبول الطلاب في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

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يقدم لكم «الدستور» موعد ظهور نتائج مدارس المتفوقين STEM 2020، حيث يترقب طلاب الشهادة الإعدادية الملتحقين بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020، نتيجة قبول اختبارات الالتحاق المدارس، بعد الانتهاء من امتحانات القبول.وسيتم إعلان نتيجة القبول في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020، خلال الأيام المقبلة، عبر رابط رسمي ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم، حسب ما أعلن ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.لا بد أن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في الطالب؛ لكي يستطيع الالتحاق بمدارس المتفوقين، وهذه الشروط هي كالآتي:الطالب الذي يقوم بالتقدم لمدارس المتفوقين يجب أن يقوم باجتياز اختبار مدارس المتفوقين.الاختبارات هي عبارة عن عدة أسئلة رياضية تساعد في قياس وتحديد مدى ذكاء الطالب.عمر الطالب يجب أن يكون أقل من 18 سنة.بالنسبة إلى مجموع الطالب فيجب أن يصل إلى 90% في إنهاء مرحلة التعليم الأساسية.تتميز مدارس المتفوقين بالعديد من المميزات التي تجعل كل الطلاب يرغبون في الالتحاق بها، فهذه المدرسة تساعد الطلاب في دعمهم أثناء عملية الدراسة، وبعد إنهاء المرحلة التعليمية، حيث أنها تعطيهم الدعم في استكمال دراستهم بالخارج، وتساعدهم بشكل كبير في بناء الأفكار العلمية المميزة.‎وكان تم فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2020-2021 بداية من يوم السبت 22 أغسطس الماضي، حتى يوم الإثنين 31 أغسطس، في محافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر - المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - قنا - بني سويف – المنيا – سوهاج – الفيوم – مدينة السادات).وانطلقت امتحانات القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، يوم 13 سبتمبر الماضي وحتى 16 من نفس الشهر، موضحة أنه يعقد إلكترونيا وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، ويعقد الامتحان مرة واحدة ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين مهما كان مجموع درجاته فى المرحلة الإعدادية وبغض النظر عن العذر الذي دفعه إلى التغيب عن أداء الامتحان.قبول الطلاب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا طبقا لرغبات الطلاب، وبعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس.قواعد المفاضلة عبارة عن: اجتياز الطالب لمعيار النجاح فى كل مكونات الاختبار الإلكتروني على حدة وفقا لمعيار النجاح الذى يحدده المركز القومى للامتحانات، والمجموع الاعتبار لمكونات الاختبار الإلكتروني وفقا معايير يضعها المركز القومى للامتحانات.